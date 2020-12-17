Çarşı ve Mahalle Bekçiliği yazılı sınav duyurusu yayımlandı Polis Akademisi Başkanlığı, 2020-1 Çarşı ve Mahalle Bekçiliği yazılı sınav duyurusunu yayımladı.
Polis Akademisi Başkanlığı, 2020-1 Çarşı ve Mahalle Bekçiliği yazılı sınav duyurusunu yayımladı. 2020/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı
Çarşı ve Mahalle Bekçiliği yazılı sınav duyurusu yayımlandı
Çarşı ve Mahalle Bekçiliği yazılı sınav duyurusu yayımlandı Polis Akademisi Başkanlığı, 2020-1 Çarşı ve Mahalle Bekçiliği yazılı sınav duyurusunu yayımladı.
Polis Akademisi Başkanlığı, 2020-1 Çarşı ve Mahalle Bekçiliği yazılı sınav duyurusunu yayımladı. 2020/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı
SINAV MERKEZİ
İstanbul
SINAV TARİHİ, GÜNÜ VE SAATİ
16 Ocak 2021 Cumartesi günü, saat 14.00
SINAV GİRİŞ BELGESİ
Adaylar sınav giriş belgelerini 07 Ocak 2021 tarihinden itibaren www.meb.gov.tr internet adresinden alabileceklerdir.
SINAV UYGULAMASI
2020/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavına, şahsen müracaatları alınan ve ön sağlık kontrollerini başarıyla geçerek yazılı sınava katılmaya hak kazanan adaylar alınacaktır.
SINAV DUYURUSU İÇİN TIKLAYINIZ https://www.pa.edu.tr/20201-donem-carsi-ve-mahalle-bekciligi-yazili-sinavi-duyurusu-duyurular.html