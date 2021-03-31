Avrasya Üniversitesi 230 öğretim üyesi alacak

Avrasya Üniversitesi'nin ilanda belirtilen birimlerinde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Kanun ve ilgili Yönetmelik Esasları ile Devlet hizmetine girmede aranılan şartlara haiz aylık yönünden “4857 sayılı İş Kanunu” hükümlerine tabi olarak öğretim üyeleri alınacak.

Avrasya Üniversitesi Rektörlüğünden:



Üniversitemiz birimlerinde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Kanun ve ilgili Yönetmelik Esasları ile Devlet hizmetine girmede aranılan şartlara haiz aylık yönünden “4857 sayılı İş Kanunu” hükümlerine tabi olarak öğretim üyeleri alınacaktır.



Başvuruda Gerekli Belgeler;

Profesörler: Başvurdukları bölümü belirten dilekçeleri, ekinde son altı ayda çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf, özgeçmiş, nüfus cüzdan örneği, adli sicil kaydı olmadığına dair belge (e-Devlet) doçentlik belgesi ve diğer öğrenim belgeleri YÖK denklik belgesi (yurt dışından alınmış diplomalar için) İngilizce Dil belgesi (YÖKDİL/YDS ya da ÖSYM tarafından eşdeğer kabul edilen yabancı dil sınavı) bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet basılı kopya ve 6 adet dijital kopya (USB) olarak gönderilecektir.



Doçentler: Üniversitelerarası Kurulun Doçentlik başvuruları için uygulamaya koyduğu asgari başvuru koşullarını sağlamış olmak koşulu ile başvurdukları bölümü belirten dilekçe, özgeçmiş, doçentlik belgesi onaylı sureti ile diğer öğrenim belgeleri, İngilizce Dil belgesi (YÖKDİL/YDS ya da ÖSYM tarafından eşdeğer kabul edilen yabancı dil sınavı) nüfus cüzdan örneği ile 2 (iki) adet fotoğraf, adli sicil belgesi olmadığına dair belge (e-Devlet) bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet basılı kopya ve 4 adet dijital kopya (USB) olarak gönderilecektir.



Doktor Öğretim Üyeleri: Başvurdukları kadroyu ve yabancı dilini belirten dilekçe, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, lisans, yüksek lisans ve doktora diplomalarının onaylı örnekleri ile varsa ÜDS veya KPDS sonuç belgelerini, özgeçmiş, İngilizce Dil belgesi (YÖKDİL/YDS ya da ÖSYM tarafından eşdeğer kabul edilen yabancı dil sınavı) nüfus cüzdan örneği ile 2 (iki) adet fotoğraf, adli sicil belgesi olmadığına dair belge (e-Devlet) bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet basılı kopya ve 4 adet dijital kopya (USB) olarak gönderilecektir.



Doçent veya Profesör kadrolarına başvuracak adayların aranan kriterler başlığında belirtilen alanlarda Doçentlik belgesine sahip olmaları gerekmektedir.



Öğrenim belgesini yurt dışından almış olanların denkliğinin Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış olması gerekmektedir. Başvurular bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde, Avrasya Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta ile yapılacaktır.

Fakülte-Bölüm Kadro Unvanı-Adedi Aranan Nitelik Prof. Doç. Dr. Öğr.

Üyesi SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Belenme ve Diyetetik Bölümü 2 2 2 Beslenme ve Diyetetik alanında doktora yapmış olmak veya Tıp Fakültesi mezunu olup Gastroenteroloji (TIP) Endokrinoloji veya Metabolizma (TIP) alanlarından birinde uzmanlığını

almış olmak. Hemşirelik Bölümü 2 2 2 Hemşirelik Bölümü lisans mezunu olup, Halk Sağlığı Hemşireliği, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Cerrahi Hemşireliği, Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği, Cerrahi hastalıklar/ ameliyathane hemşireliği, Psikiyatri Hemşireliği, İç Hastalıkları Hemşireliği alanlarından birinde doktora

yapmış olmak. Çocuk Gelişimi Bölümü 1 3 2 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi veya Çocuk Sağlığı ve

Eğitimi alanında doktora yapmış olmak. 1 1 2 Tıp Fakültesi mezunu olup Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, Aile Hekimliği (TIP), Nöroloji (TIP), Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji (TIP) alanlarından birinde uzmanlığını almış olmak veya Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Ruh sağlığı ve Hemşireliği alanlarından birinde doktorasını yapmış olmak. Spor Bilimleri Bölümü 2 Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Alanında unvan

almış olmak, Spor Bilimleri Temel Alanı/Bilim Alanında doçentliğini almış olmak, 1 2 2 Beden Eğitimi ve Spor veya Hareket ve antrenman

bilimleri alanında doktora yapmış olmak. Ebelik 2 2 2 Ebelik ya da Kadın Sağlığı ve Doğum alanında

uzmanlığını tamamlamış olmak, Ebelik ya da Kadın Sağlığı ve Doğum alanında

doçentlik unvanını almış olmak, Ebelik ya da Kadın Sağlığı ve Doğum Hemşireliği; Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Halk Sağlığı Hemşireliği, Kadın Hastalıkları ve Doğum (TIP), Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (TIP) Aile Hekimliği (TIP), Halk sağlığı (TIP) alanında

doktora/uzmanlığını yapmış olmak Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü 2 2 2 Tıp Fakültesi mezunu olmak ve Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Ortopedi ve Travmatoloji, Romatoloji, Nöroloji, Beyin ve Sinir Cerrahisi, Kardiyoloji, Anatomi, Fizyoloji veya Spor Hekimliği alanlarından birinde ihtisas yapmış olmak, Doçentliğe başvuracak olanlar için Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında doçentliğini almış olmak, 2 2 2 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü mezunu olup,

alanında doktora yapmış olmak. Gerontoloji 1 1 3 Geriatri, Gerontoloji, Yaşlı Bakımı, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon (TIP), Psikoloji veya Ruh sağlığı hastalıkları (TIP) ve Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği alanlarından uzmanlığını almış olmak veya Gerontoloji, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Ergoterapi, Beslenme ve Diyetetik, Psikoloji, İç hastalıkları Hemşireliği, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliğinden doktora

yapmış olmak. Odyoloji 1 2 1 Tıp Fakültesi mezunu olup doçentliğini Kulak burun boğaz hastalıkları alanında yapmış olmak FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Psikoloji 2 2 2 Tıp Fakültesi, Psikoloji veya PDR alt dallarından bir tanesinde (Deneysel Psikoloji, Klinik Psikoloji, Gelişim Psikoloji, Sosyal Psikolojisi) doktora yapmış

olmak. İngiliz Dili ve Edebiyatı 2 2 2 İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngilizce Öğretmenliği, İngilizce Mütercim Tercümanlık lisans mezunu olmak ve belirtilen alanların birinde doktora yapmış olmak Moleküler Biyoloji ve Genetik 1 1 2 Moleküler Tıp, Tıbbi Biyoloji, Biyokimya, Moleküler Biyoloji ve Genetik alanlarından birinden doktora yapmış olmak. Yabancı Dil Puanı: İngilizce : 80 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 2 2 Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, Siyaset Bilimi ve

Kamu Yönetimi alanlarından birinde doktora yapmış olmak İşletme 2 2 İşletme alanında doktora yapmış veya işletme alanında doçent unvanını almış olmak Maliye 2 2 Maliye alanında doktora yapmış veya Maliye

alanında doçent unvanını almış olmak MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Bilgisayar Mühendisliği 2 2 3 Bilgisayar Bilimleri alanında doktora yapmış olmak, 2 2 2 Bilgisayar Yazılım anabilim dalında doktora yapmış olmak 2 2 2 Bilgisayar Donanımı anabilim dalında doktora

yapmış olmak. Elektrik- Elektronik Mühendisliği 2 2 2 Haberleşme anabilim dalında doktora yapmış olmak, 2 2 2 Kontrol anabilim dalında doktora yapmış olmak. 1 1 1 İşaret İşleme anabilim dalında doktora yapmış olmak, 2 2 2 Elektrik (Güç) anabilim dalında doktora yapmış olmak. Gıda Mühendisliği 1 1 3 Gıda mühendisliği lisans mezunu olup, Gıda Teknolojisi alanında doktora yapmış olmak. 1 1 1 Gıda Mühendisliği lisans mezunu olmak ve Gıda

Bilimleri alanında doktora yapmış olmak. İnşaat Mühendisliği 1 1 1 Yapı Malzemesi veya Yapı İşletmesi alanında doktora yapmış olmak 1 1 1 Ulaştırma alanında doktora yapmış olmak 1 1 2 Hidrolik alanında doktora yapmış olmak 1 1 1 Yapı İşletmesi anabilim dalında doktora yapmış olmak. 1 1 2 Geoteknik alanında doktora yapmış olmak Makine Mühendisliği 1 1 2 Konstrüksiyon ve İmalat alanında doktora yapmış olmak veya Doçent Unvanı almış olmak. 1 1 1 Enerji alanında doktora yapmış olmak veya doçent unvanı almış olmak. 1 1 1 Makine Teorisi ve Dinamiği veya Makine Teorisi alanında doktora yapmış olmak veya Doçent Unvanı almış olmak. 1 1 2 Termodinamik alanında doktora yapmış olmak. 1 1 1 Mekanik alanında doktora yapmış olmak veya Doç. unvanı almış olmak. Harita Mühendisliği 1 1 2 Harita Mühendisliği lisans mezunu olup, Fotogrametri veya uzaktan Algılama Anabilim dalında doktora yapmış olmak. 1 1 2 Harita Mühendisliği lisans mezunu olmak, Kartografya veya Coğrafi Bilgi Sistemleri Anabilim dalında doktora yapmış olmak. 1 1 2 Harita Mühendisliği lisans mezunu olup, Harita

Mühendisliği Arazi Yönetimi Anabilim dalında doktora yapmış olmak. Mimarlık 1 1 3 Mimarlık Anabilim dalında doktora yapmış olmak. SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU Ortopedi Protez ve Ortez 1 1 1 Tıp Fakültesi mezunu olup, uzmanlığını, ortopedi ve travmatoloji alanında yapmış olmak Patoloji Laboratuvar Teknikleri 1 1 1 Tıp Fakültesi mezunu olup, Patoloji alanında uzmanlığını yapmış olmak Anestezi 1 1 1 Tıp Fakültesi mezunu olup, Anestezi ve Reanimasyon alanında uzmanlığını yapmış olmak Tıbbi

Görüntüleme Teknikleri 1 1 Fizik Bölümü lisans mezunu olup atom ve moleküler fiziği alanında doktora yapmış olmak DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Klinik Bilimleri Bölümü Çocuk Diş Hekimliği

Anabilim Dalı 1 1 1 Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalında Doçent Unvanı almış olmak veya Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalında Doktora veya Uzmanlığını yapmış olmak.

İngilizce Dil Puanı: 80 Klinik Bilimleri Bölümü Ortodonti

Anabilim Dalı 1 1 1 Ortodonti Anabilim Dalında Doçent Unvanı almış olmak veya Ortodonti Anabilim Dalında Doktora veya Uzmanlığını yapmış olmak

İngilizce Dil Puanı: 80 Klinik Bilimleri Bölümü Protetik Diş Tedavisi

Anabilim Dalı 1 1 1 Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalında Doçent Unvanı almış olmak veya Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalında Doktora veya Uzmanlığını yapmış olmak.

İngilizce Dil Puanı: 80 Klinik Bilimleri Bölümü

Ağız Diş ve Çene Cerrahisi

Anabilim Dalı 1 1 1 Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim alanında doktora veya uzmanlığını yapmış olmak veya Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim dalında doçent unvanı almış

İngilizce Dil Puanı: 80 Klinik Bilimleri Bölümü Endodonti

Anabilim Dalı 1 1 1 Endodonti Anabilim Dalında Doçent Unvanı almış olmak veya Endodonti Anabilim Dalında Doktora veya Uzmanlığını yapmış olmak.

İngilizce Dil Puanı: 80 Klinik Bilimleri Bölümü Periodontoloji

Anabilim Dalı 1 1 1 Periodontoloji Anabilim Dalında Doçent Unvanı almış olmak veya Periodontoloji Anabilim Dalında Doktora veya Uzmanlığını yapmış olmak.

İngilizce Dil Puanı: 80 Klinik Bilimleri Bölümü

Diş Hastalıkları Tedavisi (Restoratif Diş Tedavisi)

Anabilim Dalı 1 1 1 Diş Hastalıkları Tedavisi (Restoratif Diş Tedavisi) Anabilim Dalında Doçent Unvanı almış olmak veya Diş Hastalıkları Tedavisi (Restoratif Diş Tedavisi) Anabilim Dalında Doktora veya Uzmanlığını yapmış olmak.

İngilizce Dil Puanı: 80 Klinik Bilimleri Bölümü

Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi

Anabilim Dalı 1 1 1 Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalında Doçent Unvanı almış olmak veya Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalında Doktora veya Uzmanlığını yapmış olmak.

İngilizce Dil Puanı: 80 Patoloji Anabilim Dalı 1 1 2 Patoloji Anabilim dalında Doçentliğini almış olmak veya Patoloji Anabilim Dalında doktora veya uzmanlığını yapmış olmak.

İngilizce Dil Puanı: 80 Anatomi Anabilim Dalı 1 1 2 Anatomi anabilim dalında doçentliğini almış olmak veya anatomi anabilim dalında doktora veya uzmanlığını yapmış olmak.

İngilizce Dil Puanı: 80 Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 1 1 2 Tıbbi Mikrobiyoloji alanında doçentliğini almış olmak veya Tıbbi Mikrobiyoloji anabilim dalında doktora yapmış olmak.

İngilizce Dil Puanı: 80