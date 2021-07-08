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Yargısal faaliyetlerin olmadığı birimlerdeki fazla personel azaltılmalı

Yargısal faaliyetlerin olmadığı birimlere görevlendirilen adliye personelinin görevlendirildiği yerler tasarruf tedbirleri gözetilerek gözden geçirilmelidir.

Yargısal faaliyetlerin olmadığı birimlerdeki fazla personel azaltılmalı
08 Temmuz 2021 Perşembe 13:14

Kamuda tasarruf yapılmasına yönelik tedbirleri oluşturan 2021/14 sayılı Cumhurbaşkanlığı genelgesi 30.06.2021 tarihinde yayımlanmıştır.

Yayımlanan genelge ile taşınmaz kirası veya edinilmesinden resmi taşıt edinmeye, haberleşme giderlerinden personel görevlendirmelerine ve personel giderlerine kadar bazı önlemler sıralanmıştır. Personel giderlerine yönelik alınan tedbirlerde; Kanundan doğan mecburi yükümlülüklerin yerine getirilmesi, hizmet genişlemesi ve yeni bir teşkilat biriminin kurulması halleri hariç olmak üzere bir önceki mali yılda kadro ve pozisyon sayılarında emeklilik, istifa ve ölüm gibi nedenlerle meydana gelen azalma kadar yeni kadro ve pozisyon ihdas ya da kullanım talebinde bulunulabileceği belirtilmiştir. Dolaysıyla, genelgede belirtilen şartların gerçekleşmesi durumunda personel alımı yapılacaktır.

Memurlar.Net'te yayımlanan yazılarımızda; personel görevlendirilmesinde hakkaniyet unsurları gözetilmeden, çalışma barışını bozacak şekilde personel görevlendirmelerinin olduğuna bir çok kez değinmiştik. (Adalet Bakanlığı Rotasyonu Ne Zaman Hayata Geçirecek?, Tüm Adliyelerde Mutlaka Rotasyon Uygulanmalı, Adliyelerde En Rahat Yerlerde Çalışmak Çalışma Barışını Bozuyor

Adliye personelinin görev yapacağı yerin belirlenmesi, adalet komisyonu başkanlıklarının vereceği kararla olmaktadır. Adliye personeli olarak görev yapmakta olan zabıt katipleri, mübaşirler yani ataması adalet komisyonlarının teklifi üzerine gerçekleştirilen personelin çalıştığı birimler; yargılama faaliyetinin hiç olmadığı yerler olabildiği gibi, yargılama faaliyetinin olduğu yerler de olabilmektedir. Adalet Komisyonlarının nepotizme dayalı personel görevlendirmesi sonucunda iş yükünün olmadığı birimlerde personelin atıl halde durması, iş yoğunluğunun fazla olduğu birimlere iş yoğunluğuyla orantılı personel görevlendirmemesi personelin işleri yetiştirememesini beraberinde getirmekte olup, bu şekilde yapılan görevlendirmeler hakkaniyetsizlik teşkil etmektedir.

Tasarruf genelgesinden sonra kamuya personel alımında kısıntıya gideceği de göz önünde bulundurulduğunda, adliyelerdeki işlerin artacağı, artan işlerin personel tarafından karşılanmasının çok zor olacağı yadsınamaz.

Buradan hareketle; adliyelerde yargısal faaliyetlerin olmadığı ve gereğinden fazla personel görevlendirilmesi yapılan birimlerdeki personelin, yargılama faaliyetlerinin olduğu birimlere çekilerek iş yoğunluğunun azaltılması cihetine gidilmelidir.

Konunun önemi Adalet Bakanlığı tarafından dikkate alınıp gereken düzenlemelerin yapılması dileğiyle.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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