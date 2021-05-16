'Kimle görüştüğünü öğrenmek için', eşi hakkında hayali soruşturma başlattı!

Film senaryolarını aratmayacak, memurun hayali soruşturma dosyasının hikayesi şöyle:

Mahkeme tutanaklarına göre, skandal yaklaşık 7-8 yıl önce Trabzon'da yaşandı. Trabzon adliyesinde zabıt katibi olarak çalışan devlet memuru, eşinden şüphelendi. Bunun üzerine film senaryolarını aratmayacak bir plan hazırlayan kıskanç koca, eşi hakkında hayali bir soruşturma dosyası açtı. Dosyaya hayali bir soruşturma numarası verildi. Hayali ihbarlar ve hayali yazışmalarla dosya tamamlandı.

Kıskanç memur bununla da sınırlı kalmadı. Hayali dosyası için bir savcı da buldu. Evraklar arasında hayali soruşturma dosyasının tüm onay ve imzalarını da tamamladı. İşlemlerin tamamlanmasının ardından ikinci aşamaya geçildi.

Memur, hayali soruşturma dosyası üzerinden, Telekominikasyon İleşitim Başkanlığı'na resmi yazı gönderdi. Yazıda, eşinin cep telefonu ile kimlerle görüştüğüne yönelik kayıtları talep etti. Ve yazışmalar sonucunda eşinin kimlerle görüştüğünü tespit etti.

Kayıtların gelmesinin ardından, skandal öncelikle kıskanç memurun eşi tarafından, eşinin şikayeti üzerine de adliye merciler tarafından öğrenildi.

Zabıt katibi hakkında soruşturma açıldı. Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu da olayla ilgili inceleme başlattı.Yapılan inceleme ve soruşturmalar sonucunda katip hakkında, ceza davası açılırken, bakanlık da memurluktan çıkarılmasına yönelik karar verdi.

Kıskanç koca, eşinin cep telefonu ile görüşmelerinin tespiti amacıyla hukuka aykırı olarak düzenlenen müzekkereler ile ilgili olarak görevi kötüye kullanma, kamu görevlisinin evrakta sahteciliği ve kişisel verilerin hukuka aykırı biçimde elde edilmesi suçlamasıyla adli yönden soruşturma yapılmış; bu kapsamda yapılan yargılama sonucunda Trabzon 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 18.6.2010 günlü, E:2010/42, K:2010/76 Sayılı kararıyla; davacı, cumhuriyet savcısı ve cumhuriyet savcısının istekte bulunduğu hakimin fiili sabit görülerek görevi kötüye kullanma suçundan hapis cezası ile cezalandırılmalarına, ancak Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 231. maddesi uyarınca hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

CEZANIN İPTALİ İÇİN DAVA AÇTI

Kıskanç koca, memurluktan çıkarılmasına yönelik cezanın iptali için dava açtı. İdare mahkemesi, Adalet Bakanlığı tarafından verilen memurluktan çıkarma cezasını yerinde buldu. Karar bu kez temyiz edildi. Danıştay 16. Diresi de, suçun sabit olduğunu karar vererek, idare mahkemesinin verdiği kararın yerinde olduğunu hükmetti.