Karantina'ya giren CTE personeli, kamuda çalışan eşlerinin idari izinli sayılmasını talep ediyor, Bilindiği üzere, Cezaevlerinde görev yapan personel, 15 gün görev yaptıktan sonra 15 gün yurtlarda karantinaya girmektedir. Karantinaya giren CTE personeli, hem cezaevlerinde hem de diğer kamu kurumlarında çalışan eşlerinin, karantina süresince idari izinli sayılmasını talep ediyor.

Karantina'ya giren CTE personeli, kamuda çalışan eşlerinin idari izinli sayılmasını talep ediyor

Karantina'ya giren CTE personeli, kamuda çalışan eşlerinin idari izinli sayılmasını talep ediyor, Bilindiği üzere, Cezaevlerinde görev yapan personel, 15 gün görev yaptıktan sonra 15 gün yurtlarda karantinaya girmektedir. Karantinaya giren CTE personeli, hem cezaevlerinde hem de diğer kamu kurumlarında çalışan eşlerinin, karantina süresince idari izinli sayılmasını talep ediyor.



Koronavirüs Tedbirleri kapsamında Adalet Bakanlığı tarafından alınan karar doğrultusunda, cezaevinde görev yapan personel, 15 günlük görevin akabinde 15 gün boyunca yurtlarda karantinaya girmektedir.

Adalet bakanlığına bağlı cezaevlerine koronavirüsün bulaşmaması amacıyla getirilen bu uygulamaya 60 bin cezaevi personeli tabi tutulmaktadır.

Ancak, cezaevi personeli, bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinden dolayı, karantina süresince cezaevlerinde veya kamuda çalışan eşlerinin idari izinli sayılmasını talep etmektedir. Cumhurbaşkanlığı tarafından bir genelge ile düzenlenmesi cezaevi personelini de rahatlatacak ve çok yerinde bir karar olacağı öngörüsündeyiz

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