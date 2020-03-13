HSK, 3 hakim ve savcının ihraç edilmesine karar verdi ,Hakim ve Savcılar Kurulu Hakim ve Savcının İhraç Edilmesi kararına vardı. Son Dakika Bursa Cumhuriyet savcısı meslekten ihraç edildi

Hakim ve Savcılar Kurulu Hakim ve Savcının İhraç Edilmesi kararına vardı

HSK, 3 hakim ve savcının ihraç edilmesine karar verdi ,Hakim ve Savcılar Kurulu Hakim ve Savcının İhraç Edilmesi kararına vardı. Son Dakika Bursa Cumhuriyet savcısı meslekten ihraç edildi

Hakimler ve Savcılar Kurulu çok önemli bir karara adım attı 13 Mart tarihinde 3 hakim ve savcının meslekten ihraç edilmesine , daha önce ihraç edilmiş olan 6 hakim ve savcının ise itirazlarının red olunmasına karar vermiştir.

Resmi Gazetedeki karar neticesinde , Hakimler ve Savcılar Kurulu, büyükçekmece hakimi Güler Yabaş (125449), Vezirköprü Cumhuriyet Savcısı (171104) ve Bursa Cumhuriyet Savcısı Gökhan Balcı'nın (171131) meslege devam etmelerinin uygun olmadığına ve tek tek olmak üzere meslekten alınmaları konusunda karara vardı .

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