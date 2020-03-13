HSK, 3 hakim ve savcının ihraç edilmesine karar verdi ,Hakim ve Savcılar Kurulu Hakim ve Savcının İhraç Edilmesi kararına vardı. Son Dakika Bursa Cumhuriyet savcısı meslekten ihraç edildi
Hakim ve Savcılar Kurulu Hakim ve Savcının İhraç Edilmesi kararına vardı
HSK, 3 hakim ve savcının ihraç edilmesine karar verdi ,Hakim ve Savcılar Kurulu Hakim ve Savcının İhraç Edilmesi kararına vardı. Son Dakika Bursa Cumhuriyet savcısı meslekten ihraç edildi
Resmi Gazetedeki karar neticesinde , Hakimler ve Savcılar Kurulu, büyükçekmece hakimi Güler Yabaş (125449), Vezirköprü Cumhuriyet Savcısı (171104) ve Bursa Cumhuriyet Savcısı Gökhan Balcı'nın (171131) meslege devam etmelerinin uygun olmadığına ve tek tek olmak üzere meslekten alınmaları konusunda karara vardı .
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