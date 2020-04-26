Cezaevi personeli için karantina süresi 31 Mayıs'a kadar uzatıldı

Ceza ve Tevkifleri Genel Müdürlüğü, Bilimsel Danışma Kurulunun yeni tavsiye kararı uyarınca, ceza infaz kurumlarında salgının önlenmesi amacıyla uygulanan karantina süresinin 31.05.2020 tarihine kadar uzatıldığını belirtti.

Genel Müdürlükten, Cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderilen yazıda,

1- İzolasyon süresinin 14 gün süreyle yapılması, bu süreye riayet edilmesi, personel eksikliği gibi zaruri nedenler olması halinde uygulamaya İl Pandemi Kurullarının görüşleri doğrultusunda 7 günden az olmamak üzere devam edilmesi,

2- Evlerden izolasyon alanlarına ya da kurumlara alınmadan önce il ve ilçe sağlık müdürlükleri ile temasa geçilerek PCR testlerinin yapılması ve sonucuna göre hareket edilmesi,

3- Evde izolasyonda bulunan personelin izolasyon kurallarına aykırı hareket etmesini engellemek amacıyla sıkı takibinin yapılması,

istenilmiştir.