Avukatlara Yeşil Pasaport Resmi Gazete'de Yayımlandı İşte Başvuru Şartları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hukukçuların belli kriterler dahilinde yeşil pasaport alabileceğini ve bunun önünü yeniden düzenlenen yargı paketinde hükümet tarafından ele alınması gereken öncelikli başlıklar arasında avukatlara tanınacak ayrıcalık olarak yeşil pasaport alması gündemdeydi.

Konu hakkında süreç çok hızlı işledi ve yeşil pasaport için Avukatlara hususi damgalı pasaport düzenlenmesine dair yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.

TALEP FORMLARI NÜFUS VE VATANDAŞLIK MÜDÜRLÜĞÜ'NE

Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren düzenlenme kapsamında, barolar düzenleyecekleri talep formlarını onaylayacak kişilere ait imza sirküleri ve mühür örneklerini bulundukları yerin İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlükleri'ne, Türkiye Barolar Birliği tarafından düzenlenecek talep formlarını onaylayacak kişilerin bilgileri ise Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'ne bildirilecek.

SİCİL KAYDI ÖNEMLİ

Yeşil Pasaport için başvuran avukatlar hakkında Türk Ceza Kanunu'nun Millete ve Devlete Karşı Suçlar, Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar, Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar, Milli Savunmaya Karşı Suçlar, Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk suçları ile Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan dolayı soruşturma veya kovuşturma bulunup bulunmadığı bilgisi talep üzerine, Adalet Bakanlığı tarafından elektronik ortamda Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne gönderilecek.

EN AZ 15 YILLIK AVUKAT OLMA ŞARTI

Resmi Gazete yayımlanan ve yürürlüğe giren yönetmeliğe göre, baroya kayıtlı en az 15 yıllık avukatlar yeşil pasaport için başvuruda bulunabilecek. Başvuru sahibinin baro levhasına yazılı ve avukatlık mesleğindeki kıdeminin 15 yıl ve üzeri olduğu baro başkanlığı veya Türkiye Barolar Birliği tarafından tespit edilerek talep formu düzenlenecek.

Peki Avukatlar yeşil pasaportu nasıl alcak işte ADIM ADIM ŞARTLAR VE BAŞVURU

- Avukatlık kıdeminin hesabında baro levhasında yazılı olarak geçirilen süre esas alınacak. Kıdem hesabında kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüslerinde asli ve sürekli olarak avukatlık görevinde geçirilen süre de dikkate alınacak.

- Başvuru sahibi avukat, pasaport talep formu ve diğer belgelerle birlikte ilgili pasaport birimine başvuracak.

- Teknolojik gelişmelere bağlı olarak belgelerin elektronik ortamda düzenlenmesi, iletilmesi veya doğrulanmasına ilişkin hususları belirlemeye İçişleri Bakanlığı yetkili olacak.

- Hususi damgalı pasaport düzenlenmesine yönelik kanunda belirtilen şartlardan herhangi birinin kaybedilmesi halinde pasaport hamili pasaportunu iade etmekle yükümlü bulunacak.

- Söz konusu durumun baro başkanlığı veya Türkiye Barolar Birliği tarafından tespit edilmesi halinde ise derhal pasaport birimine bildirilecek.

- Talep formunda eksik, yanlış veya yanıltıcı beyana yer verilmesi halinde doğabilecek sorumluluk başvuru sahibi ile talep formunu imzalayan kişilere ait olacak.

- Yayımı tarihinde yürürlüğe giren yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin ortaya çıkan tereddütler bakanlık tarafından giderilecek.

Peki Yeşil Pasaport Nedir?

Yurtdışı seyahatlerinde hemen hemen bütün Türk vatandaşlarının sahip olmak istediği yeşil pasaport ise sayısız avantajı da beraberinde getiriyor. Ülkemizde Yeşil Pasaport'u almak bir hayli zor olan bu pasaport türünde yerine getirmeniz gereken şartlar var elbette. Her isteyen bu pasaporta sahip olamıyor.

Yeşil pasaport sayesinde oldukça zahmetli, meşakkatli uzun kuyruklar bekleyerek yapılan işlemlere sahip olan Schengen vizesine gerek kalmıyor. (Schengen vizesi hakkında detaylı bilgi aşağıda verilmiştir.) Yeşil Pasaport sizi rhaatsız etmeyecek şekilde işlemleriniz çok hızlı ve sayesinde Avrupa’ya giriş çıkışlarınız da oldukça kolaylaşıyor. İstediğiniz zaman vize olmadan birçok ülkeye giriş çıkış yapma şansı tanıyan yeşil pasaportta yaklaşık 160 ülkeye vize almadan rahatlıkla girmeniz mümkün.

Kanuni olarak 5 yıl süresi olan yeşil pasaport diğer pasaport türlerine göre seyahatlerinizde daha pratik bir yol izlemenizi sağlıyor. Temelde devlet memurlarının aldığı bir pasaport türü olan yeşil pasaportu alabilmenin ilk şartı elbette devlet memuru olmak. 2020 yılında tamamlanması planlanan yeni yargı paketi kapsamında Resmi gazetede yayımlanan yönetmeliğe göre artık 15 yıllık avukatlarda Yeşil Pasaport sahibi olacak.

Schengen Vizesi Nedir?

Seyahat etmek isteyenlerin en çok sorun ettikleri vize türlerinden biri olan Schengen vizesinin birçok gerekliliği bulunuyor. Adını Lüksemburg’un küçük bir kasabasından alan bu vize şimdilerde oldukça zahmetli bir yol sunuyor. Almanya, Belçika, Fransa ve Lüksemburg ülkelerinin arasında geçiş kolaylığını sağlamak ve denetimi sıkı tutmak için bu Schengen vizesine 1985 yılında imzalanan anlaşmanın bir yansıması da denebilir.

Schengen bölgesine üye olan bir ülkeye girerken gerekli tüm koşulların sağlanması sonrası diğer üye ülkelere hiçbir engele takılmadan geçmenizi sağlıyor.

Alması oldukça zor ve uzun uğraşlar sonucu meşakatli olan bu vizenin birçok da detayı bulunuyor. Bu kapsamda herkes yeşil pasaport sahibi olamadığı için Türkiye Schengen vizesine en çok başvuran 5. ülke. Rusya, Ukrayna ve Çin Türkiye’den önceki sıralarda yer alıyor. Belarus ise en az başvuru yapan ülkelerden biridir.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları Schengen üye devletleri başkonsolosluğu tarafından verilen Schengen vizesi ile bu ülkelere giriş yapma hakkına sahip olabiliyor. Ancak Schengen vizesi 6 ay içerisinde ikamet etme sınırı var. 90 günden fazla Schengen ülkelerinde kalmanız mümkün değil. Eğer 6 aylık süreç içerisinde bu 90 günlük sınırı doldurursanız bu süreç bitene kadar Schengen ülkelerine girişiniz yasaklanıyor.

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