2020 Yılı yargı reformu kapsamında, Adalette Yeni Dönem başlıyor, artık hakim yardımcısı kadrosu ve savcı yardımcısı kadrosu olacak, Hakim ve Savcı Yardımcıları 5 Yıl Teorik Eğitim Alacak, Hakim ve savcı yardımcıları geliyor, Stajer hakim ve avukatlık dönemi başlayacak, Yaklaşık 5 yıl sürecek hakim ve savcı yardımcığılının Hedefi mesleğin en iyileri ile yola devam etmek... Detaylar haberde

Adalette Yeni Dönem Hakim ve Savcı Yardımcıları 5 Yıl Teorik Eğitim Alacak

2020 Yılı yargı reformu kapsamında, Adalette Yeni Dönem başlıyor, artık hakim yardımcısı kadrosu ve savcı yardımcısı kadrosu olacak, Hakim ve Savcı Yardımcıları 5 Yıl Teorik Eğitim Alacak, Hakim ve savcı yardımcıları geliyor, Stajer hakim ve avukatlık dönemi başlayacak, Yaklaşık 5 yıl sürecek hakim ve savcı yardımcığılının Hedefi mesleğin en iyileri ile yola devam etmek... Detaylar haberde

Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı ve Bakanlık Sözcüsü Ertuğrul Çekin, hakim ve savcı yardımcılığı ile ilgili yapılan çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

2021 yılına kadar tamamlanması planan ve aşamalı halde yeni uygulamalar ile hayata geçen YARGI REFORM paketinde yargıdaki işleyişi daha kaliteli, güvenilir, herkes tarafından kabul edilebilir olan Hakim ve Savcı Yardımcılığı Çalıştayının ardından çıkan raporlara göre kendilerine bir yol haritası çizeceklerini söyleyen Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı ve Bakanlık Sözcüsü Ertuğrul Çekin "Komisyon kuracağız ve bir mevzuat önerisi hazırlayacağız. Hakim ve savcılar artık bundan sonraki süreçte yardımcılarından atanacak tecrübe ve doğru kararlar açısından bu çok önemlidir. Hazırlanan yargı reformu paketinde Hakim ve savcı yardımcılığının faaliyete geçmesi konusunda net bir takvim vermemiz doğru değil. 2021 yılı itibari ile sonra faaliyete geçebilir" dedi.

Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı ve Bakanlık Sözcüsü Ertuğrul Çekin Hakim ve savcı yardımcılığı Görevleri yargı reform paketi içerisinde oldukça önem arz eden hedeflerden biriydi. Herkes tarafından kabul edilebilir olan hakim ve Savcı yardımcılığı görevi tecrübe güvenilirlik Doğru karar ve adaletin tesis edilmesi için yargı reform paketi içerisinde çok önemliydi. Hakim ve savcı yardımcılığı görevleri Yaklaşık 5 yıllık bir süreye tabi olacak. 5 yıl içerisinde İhtiyaç halinde hakim ve savcılık görevlerini hakim ve savcı yardımcılarından atanacak 5 yıl içerisinde hakim ve savcı yardımcılığı başarılı olamayanlar ise Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından mesleğe uygun görülmeyenler Adalet Bakanlığı tarafından bakanla Tabi olan kurumlar içerisinde Durumuna uygun görevler teklif edilecek. İcra Müdürlüğü Yazı İşleri Müdürlüğü nüfus işleri müdürlüğü gibi görevlerde değerlendirilecekler açıklamalarında bulundu.

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