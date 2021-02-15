2021 Gardiyan (İKM) personel alımı ne zaman olacak? KPSS şartı olacak mı? 2021 infaz koruma memuru alımı

Milyonlarca adayın bekleyişi sürüyor. Geçtiğimiz yıl yapılan KPSS sonuçlarının ardından en çok beklenen alımların başında Cezaevlerine İnfaz Koruma Memuru (İKM) alımı alıyor. 2021 Gardiyan alımı olarak da geçen bu alımlar ile ilgili yaşanan her gelişme bekleyenleri yakından ilgilendiriyor. Fakat adayların endişesi gün gün artıyor. Gözler artık içinde bulunduğumuz Şubat ayı içinde. Şubat'ta İKM alımı olacak mı? sorusu merak ediliyor.

ŞUBAT'TAN UMUT BÜYÜK

Konu ile ilgili son olarak Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den açıklama gelmişti. Bakan Gül, Ocak ayında yaptığı açıklamada, Adalet Bakanlığı bünyesine Ocak bitmeden işçi ve personel alımı için ilana çıkılacağına dair ifadeler kullanmıştı.

Fakat Ocak ayının sona erip, Şubat'ın ilk haftası da bitmesine rağmen Adalet Bakanlığı gardiyan alımı için ilana çıkmadı. Dolayısı ile Şubat ayı için umutlar sürüyor.

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Alımlarda sayı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor. Toplam alım sayısının 5 katı kadar adayın çağırılacağı ve yine alımlarda KPSS 70 puan sınırının olacağı biliniyor.

2021 İNFAZ KORUMA MEMURU BAŞVURU ŞARTLARI

İnfaz Koruma Memuru alımı için bir değişiklik yaşanmazsa adaylarda şu şartlar aranacak;

- Türk Vatandaşı olmak,

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,(…) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

- Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

- Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak,

- Adalet Bakanlığı Memur, Sınav-Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 6-18/c maddesinde bulunan şartları taşıdığını Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek,

- Yapılacak sınavın son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak; Merkezî sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla; infaz ve koruma memurları için 30 yaşını bitirmemiş olmak

- Hizmet göreceği sınıfla ilgili özel kanun veya diğer mevzuatta aranan şartları taşımak.

- En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

- Erkeklerde 170 cm. kadınlarda 160 cm. ‘den kısa boylu olmamak,

- Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13’ten fazla, 17’den az olmamak, (Örneğin; 170 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 70+13=83’ten fazla, 70-17=53’ten az olmaması gerekmektedir.)

-KPSS'de 70 puan.

KPSS ŞARTI DÜŞECEK Mİ?

Bugün Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre İKM alımlarında KPSS şartının 70 olacağı kesinleşti. Gardiyan alımı KPSS şartının düşmesini bekleyenler hayal kırıklığına uğradı.

"657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre yapılan merkezî sınava girip en az yetmiş puan alanlar arasından..." ibaresi Bakanlık tarafından bugün netleştirildi.

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